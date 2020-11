J'officie depuis 2006 derrière le micro ou devant la caméra pour des médias régionaux en Alsace.

Rigueur, précision, curiosité et passion : mes mots d'ordre au quotidien !

Je suis actuellement reporter et présentateur radio pour le bureau de Radio Dreyeckland à Strasbourg.



Mes compétences :

Polyvalence (antenne, reportage, desk)

Présence bi-média (antenne et web)