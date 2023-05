Pierre MAZEIRAT

Conception et Rédaction de campagne publicitaires Print, TV, Web, Radio

Réalisation d'identités sonores, d'habillages, de bandes son tous média.

Réalisation de Spots TV et Web séries.

Je vous propose mes services à la carte .

Mes références :

Mairie de Paris, Le Figaro, Kelkoo, Total, Bureau Veritas, Arcelor, SFR, INPES, CadrEmploi, TF1, France Télévision, M6, Gulli, MaPlanète, 2M, Budweiser, Renault Trucks, American Airlines, Sacem, Algoflash, Sony, La Poste, Promeurop, Sanef, Solly Azar, Bonduelle, Infonie, Fauchon, Louis Pion, Epson, Thalys, Crédit Foncier, Brinks, Oney, EADS, Cofiroute, IGN, GEFCO, Syctom, EPAD, EDF, Sanofi, Radio France, Ibis, Spie, Region Nord-Pas-de-Calais, Asics, Elmex, Domino's Pizza, Futuroscope, Sofitel, Colissimo, Ikea, Lactel, Pfizer, Pulsar, Centre Commercial La Vache Noire, Pierre Martinet, Castel Beer, Beaufort, 33 Export, Maltha Panther, Pelforth, Youki, Suko, Nzoko, Judor, Mboka Cola, Doppel Munich, XXL, Skol, Stärke Beer, Seven Up, Harry's, Mastercard, Continental, Mairie de Versailles, Lyonnaise des Eaux, Mutualité Française, Gemo, Pommery, Bayer, Malakoff-Mederic, Boursorama, CRIDF, Guy Hoquet, Fondation de France, MEDEF, Poplidays, Riche Monts, Dassault Systèmes, Essilor, Swisslife, WWF, Fédération Française de Cardiologie, l'Oréal, CNAV, Maltesers, Wilkinson, Cartier, Fondation Dysléxie, 3M, Collective du Liège, ST Microelectronics, Institut Catholique de Paris, Groupe Mondadori, Denier du Diocèse, Vinci Autoroutes, SonoVente, Comité d'Expansion Economique du Val d'Oise (CEEVO), Actemium/Siemens…



Mes compétences :

Compositeur

Concepteur rédacteur

Réalisateur