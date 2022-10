Pierre MELSENS

Diplômé de l’ISEG Marketing & Communication School, je suis actuellement en poste au sein d’American Express jusqu’au 23 mai 2014 en tant qu’Assistant Chef de Produit Marketing Acquisition.



Fort de mes expériences professionnelles précédentes, je bénéficie d’un sens commercial et d’une aisance relationnelle qui m’ont permis de défendre mes projets. J’ai également pu mettre à contribution mes connaissances acquises dans le digital grâce à une veille régulière.



Mon expérience à l’étranger m’a permis de consolider mon niveau d’anglais que je suis amené à pratiquer quotidiennement dans mon poste actuel. Conscient de la nécessité de l’anglais au sein d’une entreprise, je dispose d’un niveau opérationnel.



Je possède une bonne connaissance des outils social marketing, du mix Marketing ainsi que du Pack office (Excel, Word et PowerPoint). J'utilise régulièrement les outils digitaux (WordPress, SEO, SEM). Créatif, autonome et passionné de marketing digital, je dispose de bonnes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Microsoft office

Adobe photoshop

Communication Marketing

Adobe Dreamweaver

Social media

Marketing sportif

SEO

SEM

Gestion de projet

Omniture