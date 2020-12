Pierre MORIAMEZ

Diplômé de Télécom ParisTech (ex-ENST).

30 ans d expérience en projets de télécommunications et d informatique dans des entreprises grandes et moyennes à vocation internationale, en France et à l étranger, tant du côté client que fournisseur, dans les secteurs public puis privé.

Successivement ingénieur R&D, ingénieur d affaires /chargé de comptes (maîtrise d ouvrage, maîtrise d oeuvre, offres techniques et commerciales, négociation de contrats, etc.), le plus souvent à la tête d une équipe de 5 à 10 personnes.

Anglais, portugais, espagnol courants.



Mes compétences :

Culture scientifique

Expression écrite

Cultures du monde

Chef de projet