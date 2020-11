Pierre-Olivier PITAVY

Fort de 22 ans dexpérience, j'ai acquis des compétences techniques de développement logiciel, dans plusieurs domaines, en vue d'expertises :



- Ferroviaire et sphère nucléaire : logiciels sécuritaires et non sécuritaires,

- Ada : Simulation temps réel, Liaisons de données tactiques, avionique

- Cartes à puces GSM / Terminaux de paiement électroniques / Application pour TPE





Mes compétences :

Realtime

SCADE

Embedded Software

ADA

Ferroviaire

Terminaux de paiement

Datalink

Communication Relationnelle

Simulation temps réel

Logiciels securitaires

Machines virtuelles