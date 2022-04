Benoît PITAVY

Diplômé Ingénieur* et d'un Master 2 Entrepreneuriat et Management**, j'ai le souhait de trouver au sein d'un même poste, une mission mêlant des compétences et une réflexion technique d'ingénieur à des capacités de management de projet humain et responsable.



C'est ce que j'ai trouvé en rejoignant la Fondation Architectes de l'Urgence (ONG internationale reconnue d'utilité publique), en prenant la responsabilité d'un projet de développement d'hébergements d'urgence. De la phase R&D à la production ce projet a été mené et finalisé en 7 mois et s'est achevé par la production de 400 produits.



Je suis aujourd'hui à la recherche de nouveaux défis dans le domaine du Textile ou non, en tant que Chargé de projet au sein d'une organisation responsable, humaine et ambitieuse.



* ITECH. Institut Textile et Chimique de Lyon membre de la Conférence des Grandes Ecoles.

Diplôme Ingénieur Spécialisation Textile 2010

** IAE Lyon 3. Institut d'Administration des Entreprises à l'Université Jean Moulin Lyon 3.

Diplôme de Master 2 en Entrepreunariat et Management des Petites et Moyennes Organisations 2011. Classement Top 10 SMBG 2011.



Mes compétences :

Management