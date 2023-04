Pierre PEYROLS

Le management de projet est pour moi l'occasion de relever des défis exigeants et ambitieux.



En poste chez IM Projet depuis plus de 8 ans j'ai eu l'occasion de m'aguerrir sur de très grands projets de bâtiment, hospitalier, télécom, industrie pharmaceutique, ...



Mon domaine d'intervention : Gestion de projet (planification, gestion de l'information, reporting, aide à la décision) sur toutes les phases d'un projet allant de l'appel d’offre, en passant par la conception (APS, APD, PRO), la réalisation, les essais et mise en service, le commissioning, la réception, jusqu'à la levée des réserves.



L'attitude : curieux, rigoureux, synthétique, dynamique, moteur, fédérateur,...



Mes fonctions opérationnelles projets :

• Organiser et mettre en place les référentiels en gestion des délais et gestion des risques du projet

(OBS, WBS, PBS, calendrier des objectifs, ressources …),

• Planifier, structurer, créer les phasages et scénarii,

• Préparer et présenter les reportings au client / MOA,

• Piloter les acteurs projets dans l’atteinte des objectifs,

• Gérer le respect du planning et des coûts, alerter au besoin,

• Anticiper et coordonner les actions sur différentes échelles de temps.



Mes fonctions manager actuelles :

• Encadrer et former (jusqu’à 4 ingénieurs simultanément),

• Rédiger et soutenir les offres, assurer le suivi des contrats,

• Participer à la gestion des ressources matérielles et humaines.



Mes compétences :

Management de projet

Gestion de Projet

Bâtiment et Travaux Publics

Telecom

Industrie pharmaceutique