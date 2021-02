Responsable et coordinateur de projets.



Un peu plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans la coordination et gestion de projets métier et transversaux.

J'aime le contact humain, manager mes équipes, aller de l'avant.



Par ailleurs je m'investis fortement dans des associations et le bénévolat (parents d'élèves, sections sportives, ..)



Je suis un gourmet gourmant, j'adore faire la cuisine et recevoir.



Domaine

- Formation

- Immobilier

- Gestion des ressources et moyens

- Risques