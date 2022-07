Métier

- Responsable comptable (DECF)



Sports

- Président d'association sportive (art martiaux) pendant 9 ans

- Arbitre national en Sanda et Sanshou (Kung-fu moderne et traditionnel)

- responsable de l'arbitrage en kung-fu combat pour la région IDF pendant 4 ans

- Assistant moniteur en plongée sous-marine - N4

- Diplôme d'assistant fédéral en kung-fu et Aito