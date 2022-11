Pierre PONCE-GERNIER

Capacité d'abstraction théorique, développement pratique en Java/C/C++, sens de communication et de pédagogie, autonomie au travail, force de propositions et sens d'initiative, et parfait polyglotte (4 langues parlées couramment). Je fais aussi de la course à pied (plus de 500 km par année :-)).



Expertise: Knowledge representation, Ontologies and Description Logics, Artificial Intelligence, User Data Protection, User Privacy Preservation, Internet of Things (IoT)



Research: leading research activities within European Projects (ITEA2 FUSE-IT, ANR-CHISTERA SPIRIT) on behalf of L3i laboratory

Teaching & Collaborations: Master/Engineering level, undergraduate level in Computer Science; PhD student level research collaboration



Reporting & communication: Deliverable writing and editing for projects, international journal/conference papers writing and presenting (more than 50 conference and journal papers already published)



Programmation: JAVA SE + JDBC/ODBC + ME, C/C++, HTML, WML, JavaScript, Servlets, JSP, Visual Basic Scripting/ Visual Basic for Application



Database Management: MySQL, PostgreSQL, MS Access, Ontology-Based Data Access (OBDA), Linked Open Data



Research Project Proposal: project requirements for ITEA, ANR, FEDER, FUI



