Pierre PRIOLET

Passionné par la mise œuvre d'idées innovantes, j’ai créé plusieurs entreprises de commercialisation de fruits et légumes. Je suis aussi agriculteur depuis 1990 à Mollégès (13 - 15 hectares de poiriers et pommiers).



Ce parcours en contact constant, avec le monde agricole, m’a rendu sensible au sort des agriculteurs et à l'évolution de la distribution de leurs produits.



En 2011 Auteur " LES FRUITS DE MA COLERE" plaidoyer d'un monde agricole que l'on assassine chez Robert Laffont.



J'ai créé l'Association "CONSOMMER JUSTE"

pour permettre à chacun de prendre conscience que par son acte d'achat il peut prendre la responsabilité de la reconnaissance du travail de celui qui à créé le produit qu'il va consommer ou acheter.



Un nouveau mode de distribution est possible où chacun d'entre nous aura un rapport équilibré dans l'échange.

Avec mes associésNous avons depuis 2013 créé "C'Juste Paris" un circuit court d'agriculteurs en Région Parisienne.



Assesseur au tribunal pour enfants d'Avignon depuis 1990.



