Pierre RODIAC

Trente cinq ans d'expérience dans le domaine du développement social : de l’animation de quartier à la gestion de centres sociaux en passant par l’animation culturelle et le spectacle.

Rompu aux actions multi partenariales, j’ai toujours conçu mon rôle comme étant un facilitateur pour l’émergence et la mise en place de projets des habitants et des différents acteurs.

Mon expérience professionnelle basée sur les mises en situation et les jeux de rôle ainsi que mes connaissances théoriques me permettent d'apporter une expertise du fonctionnement associatif et institutionnel et des techniques nécessaires au management et à l'évaluation de leurs actions.



Mes compétences:

Gestions des conflits et médiation

· Communication interne et externe

· Management des équipes

· Conseil en organisation et management

· Méthodologie de projet

· Étude de préfiguration

· Élaboration d’un projet social

· Fonctionnement des institutions

· Accompagnement à la conception et la conduite de

projet

· Psychosociologie de l’adolescent et du jeune et conduites

à risque

· Environnement du travail social

· Gestion et analyse financière associative

· Le fonctionnement et la gestion associative

· Analyse des pratiques professionnelles

· Pratique de l’évaluation

· Méthodologie de la participation des habitants

· Accompagnement à l’ingénierie pédagogique



