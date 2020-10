"Créez votre entreprise avec le soutien du Groupe AXA dans le domaine de la protection financière haut de gamme."



Spécialisé en assurance de Personnes et en gestion patrimoniale depuis plus de 60 ans, le réseau Prévoyance & Patrimoine composé dindépendants apporte son expérience et son expertise à une clientèle haut de gamme (professions libérales, chefs dentreprise et cadres supérieurs).



Dans un secteur à forte valeurs ajoutées, les agents qui composent ce réseau réalisent des audits fiscaux, sociaux et patrimoniaux permettant dapporter des solutions en adéquation à une clientèle privilégiée et exigeante.



Le réseau Prévoyance & Patrimoine renforce sa présence sur la Loire-Atlantique ainsi que le Maine et Loire.



Sans apports de capitaux, bénéficiez du soutien dun groupe reconnu, dun appui humain et financier afin de créer votre propre entreprise.



"Je recherche avant tout des cheffes et chefs d'entreprise, ayant la volonté dentreprendre!"





Bien cordialement,



Pierre Rossard

Inspecteur Commercial

AXA Prévoyance et Patrimoine

0648617775

pierre.rossard@axa.fr