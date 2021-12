Pierre STORA

NEOPHILIA CONSEIL est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers commerciaux et techniques du secteur High Tech.



Nous accompagnons les Entreprises des Secteurs du Numérique, de l’Industrie et du Tertiaire dans leurs enjeux de recrutement et nous les aidons à s'entourer des personnes partageant les mêmes valeurs et ayant le même niveau d’exigence.



Notre mission est simple : faire de la recherche de vos talents le plus court chemin vers le succès.



Mes clients sont les acteurs majeurs du monde du conseil et du service. Je travaille avec les plus importantes SSII/ESN du marché référencées auprès de leurs clients grands comptes.



J'ai occupé par le passé des fonctions techniques et commerciales au sein d'importantes sociétés de conseil et cette expérience opérationnelle me permet de mieux appréhender le savoir faire, la motivation et le savoir-être des candidats que je rencontre.



Si vous-même ou quelqu'un de votre entourage êtes en veille ou à l'écoute active du marché, n'hésitez pas à me contacter pour faire le point sur vos perspectives d'évolution de carrière.



NEOPHILIA CONSEIL

121 rue d'Aguesseau

92100 BOULOGNE



Mobile : 06 62 92 93 79

Email : pstora@neophilia-conseil.fr





Mes compétences :

Commercial

Conseil

Conseil RH

Formation

Informatique

Ingénierie

Ingénierie Informatique

Manager

Organisation

Recrutement