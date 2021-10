Pierre THIEULIN

P.THIEULIN MANAGEMENT vous accompagne dans le développement commercial de votre entreprise :



Pour affiner votre stratégie commerciale,

Pour fidéliser vos clients,

Pour prospecter efficacement,

Pour répondre aux appels d'offres,

Pour lancer de nouvelles offres,

Pour former et accompagner vos commerciaux sur le terrain,

Pour digitaliser votre action commerciale : e-marketing e-mailing....

P.THIEULIN MANAGEMENT accompagne également les dirigeants dans la prise de hauteur, la stratégie de développement et la recherche de financement.



Expérience Client :

Septembre 2015 à ce jour : SAS SERIMEE (63) développement commercial Evit'Errance un système anti fugue sans contention destiné à protéger les personnes à risque d'errance en Ehpad, services gériatriques, services psychiatriques.

Actions réalisées :

- Montage financier (prêt d'honneur, prêt bancaire) 110 K€ obtenu,

- augmentation du capital avec intégration investisseurs,

- Obtention d'un label Silver Economy du conseil général d'Auvergne,

- Subventions validées d'un montant de 60 K€ destinées à la recherche, à l'embauche d'un cadre commercial et à l'export,

- Digitalisation de la communication de l'entreprise, web, e mailing, réseaux sociaux,

- Développement du portefeuille client auprès des dirigeants (directeurs, directeurs techniques, médecins référents, acheteurs..) de groupements hospitaliers territoriaux, de groupes privés d'EHPAD (5 groupes nationaux validés à ce jour) et d'établissements medico-sociaux publics, associatifs, privés de tous types (MRP, EHPAD, centres ADAPEI, établissements psychiatriques...)



Mes compétences :

Vente

Informatique

Internet

Communication

Management