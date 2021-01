Pierre TOMASZEWSKI

Spécialisé dans le domaine des traitements de surfaces, j'occupe la fonction de Chimiste R&D projets chez Amphenol FCI Besançon, fabricant de connecteurs destinés à l'informatique, la téléphonie ou l'automobile. Je réalise des essais physico-chimiques en laboratoire en vue de tester de nouveaux bains de traitements de surfaces ayant vocation à être déployés en ligne de production. Une autre part de mon activité consiste à caractériser les revêtements métalliques pour en vérifier la qualité et identifier des défauts éventuels.

Auparavant chez un équipementier aéronautique, j'ai appris à travailler en «mode projets», alliant à la fois le support à la production avec des analyses chimiques de routine (1/3 du temps) mais aussi des campagnes d'études de performances des traitements de surfaces en collaboration avec une équipe d'ingénieurs (2/3 du temps).



J'ai ainsi augmenté mes compétences en me formant aux techniques de préparation métallurgique, aux essais de corrosion en enceinte de brouillard salin et aux techniques de caractérisation de surfaces utilisées en galvanoplastie.



Mon profil professionnel s'appuie sur 3 piliers:



1. Une compétence technique reposant sur une solide formation en chimie analytique remise à jour en 2011 à l'occasion d'un congé de formation individuel.



En particulier une spécialisation en :



1. Chimie de synthèse (organique et coordination).

Techniques séparatives chromatographiques.

Méthodes analytiques spectrométriques (UV, IR, RMN, ICP-MS et AES, XRF).

Mesures potentiométriques (pH, conductivité, Karl Fisher).

Tribologie et physique de contact (durabilité, micro-dureté, rugosité).



2. Un intérêt prononcé pour l'environnement QHSE exprimé par mon expérience en laboratoire d'analyses hydrologiques accrédité Cofrac ou en milieu industriel aéronautique sous accréditation NadCap. Ces missions m'ont familiarisé avec les enjeux d'un environnement normatif mais aussi sur l'importance d'une organisation «qualité et traçabilité» dans l'entre