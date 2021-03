Pierre VIGNAL

Impliqué et curieux, mes expériences professionnelles au sein de différentes sociétés ainsi que ma formation commerciale m'ont permis d'obtenir de bonnes compétences dans le domaine commercial et administratif.

La vente et le conseil clients, laccueil et l'administration des ventes sont autant de missions dans lesquelles je m'épanouis.



Plus récemment, j'ai fait le choix de mettre mes compétences au service des usagers dans le cadre d'une structure à vocation sociale.



A ce jour je reste à l'écoute et disponible pour m'investir, mettre mes connaissances et ma rigueur à votre service, et contribuer à la performance de votre équipe, qu'elle soit commerciale ou non.



Mes compétences :

Paysagiste

Développement durable

Maintenance

Technico commercial

Relationnel

Instrumentation

Commercial

Environnement

Téléprospection

Télémarketing

Chargé de clientèle

Négociation commerciale

Persévérance

Implication

Développement commercial

Rigueur

Adaptabilité

Organisation