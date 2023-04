Pierre VIGNOLLES

Après m'être consacré à l'accompagnement d'entreprises (diagnostic d'entreprise et mise en oeuvre de solutions ),j'ai rejoint le groupe La Poste pour y exercer des fonctions de Management Territorial et de Directeur Qualité

Je suis actuellement auditeur Afnor et Conseil en Systèmes de Management et spécialisé dans la formation en Esprit de Service

J'ai le souci d'apporter un maximum de plus value dans chacune de mes prestations et interventions.



Mes compétences :

Management commercial Management Général