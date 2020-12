Licenced B1/B2/C



certified on :

- HAWKER 800 series (750, 800XP, 850XP, 900XP) B1/C

- HAWKERr 400A/XP B1/C



others training with OJT missing:

- CITATION C550/551

- FALCON 20-5

- HAWKER 400A/XP avionics



working on :

- B737 CL & NG

- HAWKER 800 series (750, 800XP, 850XP, 900XP)

- HAWKER 700/800 A & B

- HAWKER 400A/XP

- KING AIR series (90, 200, 300, 350)

- CITATION C550/551 & C500/501

- FALCON 10, 20-5, 50, 900



Mes compétences :

Aéronautique