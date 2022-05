Pierre-Yves DESNOUES

Ingénieur Front Senior spécialisé dans le développement d'applications mobiles hybrides et web



Diplômé de l'ESIL dpt Informatique à Marseille en 2007

Diplômé de l'IUT Informatique d'Orléans en 2003



Ingénieur Front web et mobile chez World Gaming Federation depuis 2016

Ingénieur Front Senior web et mobile chez Ekino (Fullsix group) de 2009 à 2016

Ingénieur conception et développement web Java/J2EE & RIA Flex pendant chez Atos Origin de 2007 a 2009

Assistant de recherches informatiques, University of Otago, Nouvelle-Zélande en 2006



Mes compétences :

Maven

Actionscript

Cairngorm

CVS

Flex

Hibernate

Hudson

J2EE

JAVA

Java j2ee

JEE

MXML

RIA

Spring

STRIPES

Struts

SVN