Pierre-Yves GENON

J’ai effectué ma première partie de carrière à des postes de responsabilités financières et RH, principalement dans des grands groupes de dimension internationale : en qualité de DAF notamment, j'ai accompagné ces entreprises dans des contextes de forte croissance comme de restructuration, au plan stratégique, opérationnel et fonctionnel.



En 2011, j’ai décidé de donner une nouvelle impulsion à mon parcours en rejoignant le domaine de l’enseignement supérieur.



Après une première expérience de près de 5 ans en tant que Directeur adjoint de l’ESDES, l’Ecole de commerce de l’Université Catholique de Lyon, j’ai rejoint début 2016 l’ESSCA (AACSB, EQUIS, EPAS) pour participer, en tant que Directeur adjoint, à la création, à la gestion et au développement de son campus de Lyon inauguré en septembre 2016.