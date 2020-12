Pierre-Yves LE BRUN

Issu d'une école de commerce bretonne, je travaille pour une imprimerie rotativiste en Côtes d'Armor.

Diplomé d'une formation type ESC, j'ai la responsabilité de maintenir et fidéliser le chiffre d'affaires de notre clientèle issue du tourisme/loisir, ainsi que le développement en lien avec tout les acteurs de la chaîne graphique.

Etant polyvalent de nature et de formation, j'ai également le plaisir de mettre en oeuvre la stratégie marketing de Roto Armor afin de pouvoir identifier et piloter les axes et leviers de croissance.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Négociation internantionale

Marketing

Imprimerie

Marketing direct