Pierrick MIJNO

Ingénieur études et développement, je me suis spécialisé durant ma formation en optique et vision industrielles. J'ai pu tout au long de mes expériences acquérir de solides compétences en informatique industrielle ainsi qu’en systèmes embarqués. Fort de ces expériences riches et variées, j'ai pu durant mes différentes missions, voir les différents aspects d'un développement complet en milieu industriel.



Mon évolution tout au long de ces projets m’a permis de devenir un architecte complet, capable de prendre en charge l’animation des équipes dans lesquelles j’ai été associé et de travailler avec des équipes multidisciplinaires afin de mener à bien les projets.



Mon ouverture d’esprit, ma franchise et ma motivation m’ont aidé à être force de proposition, à m’intégrer facilement dans une équipe et à être opérationnel rapidement.



Je souhaite à court terme confirmer mon évolution sur un poste de chef de projets techniques. Pour ce qui concerne les perspectives à moyen et long terme, je souhaiterai prendre en charge des projets de plus grandes envergures.





Compétence : Planification de projet, développements, architecture système, spécification software et inter-systèmes, animation d’équipes software, suivi d’avancement et coordination d’activités, intégration, suivi des livrables



Environnements d’intervention

Secteur : Automobile, transport ferroviaire, sidérurgie, médical

Domaine : Vision, Informatique, Architecture Inter-système, Réseaux : industriels, embarqués



Mes compétences :

Automatisme

Basic

Clearcase

ClearQuest

CM Synergy

Driver

Embedded Systems

Microsoft Visual Basic

Modbus

Network

réseaux industriels

Synergy

Systèmes Embarqués

VBA

Vision

VxWorks

Gestion de projet

C

Visual Basic

Ingénierie