Plisson EMILIE

Dévouée et déterminée possédant 7 ans d’expériences en poste polyvalent à la fois assistante commerciale et résolutions des litiges clients , recherche un poste conférant davantage de relationnel et qu'il soit porteur de solution auprès des entreprises et/ou particuliers.



Compétences :

Intervenir auprès d'une clientèle d'entreprises et/ou de particuliers

Gérer un portefeuille de dossiers clients

Proposer des évolutions et solutions

Réaliser le suivi d'une clientèle grand compte

​Négocier avec les clients



Mes compétences :

Sphinx Software

Sage Accounting Software

SAP EBP

SAP

Morpheus

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Seagate Crystal

As400