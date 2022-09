Prisca HASSAN

Je recherche un poste de vendeuse en prêt à porter ,accessoire à la personne ,téléphonie dans un magasin dans le Vaucluse , Je souhaite, au sein de votre entreprise, développer mes compétences en négociation et vente d'un produit ou d'un service. Douée pour les relations humaines et aimant le contact avec la clientèle, je suis capable d'être à l'écoute du client afin de comprendre ses besoins et lui vendre le produit qu'il lui faut.

Mes différentes expériences professionnelles m'ont permise d'acquérir de l'autonomie dans la réalisation de taches demandées ainsi que l'esprit d'équipe.

De plus, j'ai pu travailler au sein de magasins et dans un call-center; ce qui me permet aujourd'hui de mieux comprendre le client et de mettre en place un argumentaire de vente efficace.

Enfin, en développant avec vous ces compétences, je serai capable d'amener de nouveaux clients, de fidéliser les clients existants afin d'augmenter votre chiffre d'affaire.