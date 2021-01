Priscilla PETIT

Domaines d'action :



- Communication interne et externe

- Marketing de produits ou de services

- Coordination et organisation d'événements

- Communication d'entreprise (BtoB) et institutionnelle

- Rédaction d'articles, newletters et gestion de publications

- Gestion et administration de sites internet

- Gestion documentaire et des systèmes d'information

- Gestion et administration de réseaux sociaux

- Gestion de budgets

- Analyse des résultats et bilans

- Management d'équipe



LinkedIn: www.linkedin.com/in/priscillapetit



Mes compétences :

Administrator

Anglais

Arts

Cinéma

COMMERCE

Communication

Communication - Marketing

Communications

Créative

Culture

Events

Events organisation

French

Marketing

Networking

Organisation

Relations publiques

Speaking

Théâtre

Tourisme