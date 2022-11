Priscillia CHAILLOLEAU

Après une expérience de téléconseillère ainsi qu'une expérience de guichetière de La Poste, j'ai souhaité changer de profession.

Je me suis accordée une période de réflexion sur mon nouveau projet professionnel.



Pendant mon Activ'Projet qui m'a permis de construire mon projet, j'ai pu faire des enquêtes métiers ainsi qu'une période de mise en situation professionnelle (PMSMP).



J'ai fait ma PMSMP au sein d'une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE). Lors de ce stage, j'ai eu la chance de participer à des accompagnements d'accueil ainsi qu'à des accompagnements dans le cadre du parcours d'insertion par l'activité économique. Travailler dans le milieu social est très important pour moi.



Mes valeurs sont basées sur l'humain, l'aide et la solidarité, j'ai donc intégré le 3 octobre 2022 une formation de conseiller en insertion professionnelle (CIP) via l'AFPA.