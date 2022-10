Puits GÉRALD

Depuis 20 ans je travaille dans le domaine de l'informatique industrielle et de l’automatisme, ce qui, outre l'acquisition de compétences propres à mon métier, m'a permis d'évoluer vers un poste de « Responsable Technique» .



Mes domaines de compétences s'articulent ainsi autours des trois axes de mon métier :

- management :

animation d'équipes, identification/répartition/planification/contrôle des tâches ( état d'avancement et de la qualité des développements ), gestion des carrières



- expertise technique:

sur les domaines de l'informatique industrielle et technique ( méthodologies, temps réel, embarqué, langages ( c++/c/C"/ java...), BDDR, automatisme, réseaux, M2M..)



- relationnel :

référent technique en interne et externe.

relation client : expression des besoins, avant-vente, suivi des dossiers, chiffrage, suivi des incidents

relation internes : reporting ( suivi des projet, des budgets ), planification ( synchronisation ), gestion de crise, assistance technique ( commercial et sav )







Mes compétences :

Temps réel

M2M

C++

Chef de projet

Informatique industrielle

Management

Gestion de la relation client

Conduite de projet