Avec plus de 370 collaborateurs, ALTEN Aix-en-Provence est un acteur majeur de la région et intervient sur des projets d’envergures sur les trois grands secteurs d’activités suivants : - Energie – pétrochimie, nucléaire, environnement et industrie lourde ; - Aéronautique et défense ; - Systèmes d’informations, réseaux et télécoms.



Labélisé « Top employeur » depuis 5 années consécutives, nous recrutons sur le triangle Valence / Montpellier / Toulon plus de 100 ingénieurs en 2015 sur l’ensemble de nos métiers : systèmes embarqués, sûreté nucléaire, génie des procédés, développement informatique, contrôle commande, génie électrique, etc.



Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et dynamique, vous investir sur des projets de grandes envergures, n’attendez pas, postulez dès maintenant et rejoignez nous : quentin.agopian@alten.com