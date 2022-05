Quentin ARRAULT

Jeune diplômé, master Management des Technologies, option Création de Jeunes Entreprises Innovantes et Management de Projets Innovants à l'IAE de Montpellier.



Cette formation orientée management vient compléter un cursus antérieur tourné vers les sciences physiques,en particulier dans les domaines de l'énergie et de la microtechnologie.



Plus d'une année d'expérience dans le développement de projets de centrales solaires photovoltaïque chez Urbasolar et Eurosol.







Mes compétences :

Electronique

Finance

Gestion de projets

Gestion de projets innovants

Management

Management de projets

Management de projets innovants

Management stratégique

Mesures Physiques

Projets innovants

Techniques de laboratoire