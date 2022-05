Quentin AUBUGEAU

Diplômée en 2013 de l'EIA CESI avec parcours métier, Optimisation des Performances Industrielles. J'ai effectué mes trois années d'alternance en temps qu'ingénieur Méthode au sein du groupe Valeo à Châtellerault. J'occupe actuellement un poste de chargé d'affaire méthodes et industrialisation.



Mon expérience actuelle m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences dans des domaines très variés : mécanique, chauffage par induction, qualité, automatisme, négociation technique et commerciale, gestion de projets...



Enthousiaste et persévérant, je m'appuis sur mes expériences et connaissances pour répondre aux challenges des sujets qui me sont confiés.



La liste des mes fonctions et services en bref, ci-dessous, n'hésitez pas à me contacter pour parler de vos projets.



Mes compétences :

Kaizen

Amélioration continue

Management

Méthode PDCA

Lean Manufacturing

Adaptable

Résolution de problèmes

Autocad 2D

TPM

Dynamique