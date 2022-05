Je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour la rentrée septembre 2015 dans le cadre de ma poursuite d'étude en Master spécialisé en Marketing, Communication et Stratégie Commerciale à L'INSEEC.



Actuellement en Bachelor Marketing Communication et Publicité en Alternance à l'Ecole Supérieur du Pays de la Loire, à Angers



Je suis Assistant Marketing pour l'Agence Pour Qui Pourquoi.



Je suis ouvert à toutes opportunités dans les domaines du Marketing, de la Communication et de la Publicité.



Je suis disponible au 06.16.89.58.44 ou par e-mail : quentin.barjon@gmail.com





Mes compétences :

Marketing stratégique

Adobe InDesign

Stratégie de communication

Adobe Illustrator

Marketing direct

Adobe Photoshop

Social media

Communication événementielle