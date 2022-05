Quentin BATSAL

Bonjour à tous,



je m'appelle Quentin et je suis depuis un an déjà diplômé dans le domaine du motion design et de la 3D.

Etant inscrit à l'école "New 3D General Education" pour la rentrée 2016, je suis à la recherche d'un poste à temps partiel.



C'est avec un esprit créatif que j'aime entreprendre des projets personnels afin d'aiguiser mes compétences sur les logiciels, et le dessin.



Pour vous faire une idée de mes talents, je vous invite à faire un tour sur mon portfolio en ligne:

http://www.quentinbatsal-portfolio.com/ .



Mes compétences :

3D Studio Max

After Effects CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe InDesign CS6