Quentin BAUCHET

Récemment diplomé de Rouen Business School - Finance de Marché, j'ai entamé ma spécialisation en Private Banking en réalisant deux stages et un VIE réussis dans ce domaine particulier de la Finance ainsi que mon mémoire de fin d'étude sur la Philanthropie en Gestion Privée.



Prolongeant ma volonté de me former à ce métier, je rentre en septembre 2014 à l'ESCP Europe pour suivre un Executive Master Spécialisé en International Wealth Management



Ouvert à toutes propositions, idéalement en Gestion Conseillée, Gestion de Portefeuille Discrétionnaire, Product Specialist ou en équipes Grandes Fortunes



Mes compétences :

GESTION de FORTUNE ou de PATRIMOINE

Banque privée

Gestion de Patrimoine

Gestion de Portefeuille

Trust and Corporate Services

Fiduciary