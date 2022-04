Georges GHORAYEB

Etudiant dans la majeure Finance-Contrôle-Pilotage à Rouen Business School (ancienne ESC Rouen), et fort d’une expérience dans le conseil en système d’information et deux ans au sein d'une des meilleures Junior-Entreprises de France, j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez PwC Advisory avant de me diriger dans l'audit financier chez Ernst & Young.



Spécialités : Systèmes d’information opérationnels et stratégiques, management du changement, études de marché documentaire, qualitative et quantitative, pratique solide de MS Office en environnement de conseil et du Sphinx. Connaissance de IBM Cognos TM1.



Mes compétences :

Office 2010

Sphinx et base de données

Conseil en Management

Conseil en stratégie