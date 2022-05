Raphael SALGANICK

Diplômé du Master Grande Ecole de Neoma Business School - Campus de Reims, je suis actuellement à la recherche d'opportunités en Finance / Vente / Stratégie à partir de Septembre-Octobre 2015.



A Neoma Business School - Campus de Reims, j'ai eu l'opportunité d'effectuer plusieurs stages dans différents secteurs d'activités tels que la finance d'entreprise, la finance de marché, la communication, le marketing, et la vente. Ces stages m'ont permis d'avoir une vision transverse des métiers au sein d'une entreprise et de concrétiser mon parcours Finance et Entrepreneuriat.



Depuis Avril 2015, je suis en stage de fin d'étude chez Dassault Systèmes en Direction de la Stratégie. Cette expérience me permet d'appréhender davantage le secteur des technologies industrielles dans un environnement international.



Profil : Forte capacité d'adaptation, rigoureux et synthétique. Prise d'initiative et indépendant.

Langues : Français, Portugai, Espagnol, Anglais

Double nationalité : Française et Brésilienne



Mes compétences :

Business development

Management

Finance

Relations clients