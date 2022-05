Quentin BEE

Actuellement en Master d'Ergonomie, je construis peu à peu mon identité professionnel, celui d'Ergonome.



Ce métier, qui vise à l'amélioration des conditions de travail, a pour ambition de préserver l'intégrité Physique et Psychique des ouvriers/salariés, garantissant par la même occasion la prééminence de l'entreprise qui l'emploi.



En résumé, mon intervention consistera à construire des diagnostiques de risques des conditions de travail ciblées, la réorganisation des services techniques et logistiques, la conception de poste de travail et des appareillages...



Mes compétences :

Coopérant

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Autonomie

Rédaction scientifique

Pédagogie

Esprit analytique