Quentin BES

Passionné des nouvelles technologies, j'ai fait de cette passion un réel projet scolaire et professionnel. J'ai ainsi choisi de m'orienter vers un Bac S Sciences de l'Ingénieur pour ensuite intégrer l'IUT de Blagnac, département Réseaux & Télécoms.



J'ai confronté la théorie à la pratique au sein d'Airbus Operations SAS pour un stage de fin d'année.



Dans le même temps, j'ai été admis à l'ENSEIRB (Bordeaux) et à Télécom Bretagne (Brest) dans des filières par apprentissage. Je suis actuellement élève ingénieur au sein de Télécom Bretagne (FIP) en partenariat avec EDF (Nantes) dans la promotion 2013.



Bientôt diplômé de Télécom Bretagne (2013) en tant qu'Ingénieur spécialisé en informatique, réseaux et télécommunications, je suis à la recherche d'un emploi, en France et à l'étranger, me permettant de mettre à profit mes 3 années d'alternances dans une entreprise proposant de réels challenges et encourageant l'innovation.



Mes compétences :

Virtualisation

Développement web

Gestion de projet informatique

Télécommunications