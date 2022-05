Quentin FÉ

Passionné par la prévention des risques professionnels, la qualité de vie au travail, sous l'angle Facteurs Humains et Organisationnels, je souhaite participer à l'évolution de la prise en compte de ces thématiques: c'est un véritable défi, mais cela devient un incontournable économique et social!



« Le facteur premier de progression des entreprises est l'Homme ». Peter Drucker





Mes compétences :

Hygiène et Sécurité dans L'entreprise

Environnement

HSE

Audits

Management

QSE

Développement durable

Responsabilité sociétale RSE RSO