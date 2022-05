Quentin BEY

Professionnel de la vente possédant une grande expérience en vente de produits, de services, facilité à évaluer des besoins clients, créer et fidéliser une relation client. Je cherche aujourd'hui à me spécialiser dans le domaine du commerce international et de l'import-export en suivant une Licence Professionnelle, métiers du Commerce International en alternance (fréquence: 1 semaine d'école, 2 semaines en entreprises) au sein de l'IUT Jean Monnet à Saint-Etienne.



Mes compétences :

Microsoft Office

Relationnel

Communication

Gestion de la relation client

Prospection commerciale

Dynamique