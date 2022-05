Quentin FAHY

Mes précédentes expériences m'ont permis d'acquérir des bases solides dans les domaines de l'ingénierie. Je souhaite maintenant m'orienter dans les biotechnologies et les industries du vivant. Je suis dynamique et capable de m'adapter à de nombreux environnements et situations. Mon niveau en anglais me permet de l'utiliser couramment dans le cadre de mon travail. Je suis prêt pour travailler en tant qu'expatrié.



Mes compétences :

Bio

Biotechnologies

Engineering

Food

Génie des Procédés

Génie industriel

Ingénierie