Quentin BIHLMAIER

Environnement de travail :



Vous souhaitez enfin créer votre affaire au sein d’un réseau unique dans l’industrie de l’assurance en France, composé de professionnels libéraux et indépendants spécialisés dans la protection sociale et la gestion patrimoniale.



Sur un marché porteur, l’assurance de personnes et la gestion patrimoniale, vous êtes doté d’une offre diversifiée parmi les meilleures du secteur et vous bénéficiez d’atouts majeurs pour créer votre affaire. Quelle que soit la région où vous souhaitez vous implanter, AXA met à votre disposition sa notoriété, son savoir-faire et des technologies de pointe pour vous permettre d’exprimer votre talent d’entrepreneur avec sérénité sans investissement de capitaux.

Mission générale

À la tête de votre agence dédiée à la Protection Sociale et Patrimoniale, vous développez, accompagnez et conseillez une clientèle à hauts revenus (cadres, professions libérales, chefs d’entreprise, sociétés…).



En tant qu’Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, vous êtes un entrepreneur indépendant bénéficiant d’un mandat exclusif AXA. Vous êtes accompagné par un Inspecteur Commercial, qui constitue un lien privilégié avec la marque et vous apporte un soutien commercial dans les phases de démarrage et de croissance de votre cabinet.







Profil, compétences et qualités recherchés :



• Volonté de créer votre affaire et de devenir votre propre patron

• Formation universitaire souhaitée

• Capacité de conviction et sens commercial avéré

• Fortes capacités relationnelles

• Capacité à acquérir des connaissances pointues en matière de gestion de patrimoine et de prévoyance







Informations complémentaires :



Dans les 4 premières années, un plan de financement d’aide à la création de votre cabinet vous apporte un soutien financier significatif.



Au démarrage de votre activité, vous bénéficiez d’un cycle de formation initiale de 13 semaines. Ensuite, vous complétez régulièrement vos connaissances sociales, juridiques, fiscales et financières dans le cadre d’une formation continue et reconnue.



Vous construisez votre rémunération sur votre performance et la fidélisation des clients au travers d’un dispositif de commissions non plafonnées, récurrentes et vous constituez ainsi votre patrimoine.





Mes compétences :

Vente

Assurance

Développement commercial

Assurance Vie

Management