Quentin BONNET

Diplômé d’un DUT Génie Mécanique et Productique et d’un Master Vente et Management Commercial en alternance, je dispose aujourd’hui d’une double compétence ainsi qu’une solide première expérience professionnelle dans le secteur du commerce et de l’industrie.

Au cours de mes expériences professionnelles, j’ai pu acquérir des compétences en vente, en marketing et communication ainsi qu'en management d'équipe et de projets.



Mes compétences :

Management

Ingénierie mécanique

Gestion de projet

Veille concurrentielle

Conception mécanique

Marketing

Vente B2B