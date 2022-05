Etudiant en alternance Master "Commerce et Marketing" à l'ESGC&F, j'occupe un poste de commercial B to B chez LOMACO



22 ans, motivé, sportif et impliqué, j'aime être en relation avec mes clients. Ce poste de commercial me permet de mettre à profit mes compétences, au service de mes collaborateurs.



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing