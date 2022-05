Quentin BOURDONNAY

IceRoll est un nouveau concept de crème glacée. Après des mois de développement de la machine et de la recette, la marque iceRoll est lancée.

Fondateur d’iceRoll, je travaille sur la création de la marque et le développement de l’activité.



Les glaces iceRoll sont proposées en prestation de service lors d'événements ou en vente directe sur Paris.

Visitez notre siteArray ou la page Facebook pour découvrir les glaces et où les dégusterArray

Nous développons des partenariats avec des organisateurs d’événements, lieux et marques pour réaliser des glaces personnalisées et animer des événements. N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information.





Mes compétences :

Construction bois

International

Technico commercial

Construction

Entrepreneuriat