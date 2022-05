Quentin BOUTAUD

Processus Group est un groupe industriel Français incluant :

-Design,

-Bureau d'étude,

-Deux sites de production d'injection plastique (France et Tunisie),

-Une marque propre d'accessoires de bureau biocompostables et biosourcés 100% Made in France



Mes missions :

-Prospection commerciale,

-Réception des appels d'offres,

-Réalisation des devis,

-Rendez-vous commerciaux,

-Négociation des offres.



Mes compétences :

Gestion de projet

Secourisme

Normes Qualité

Microsoft Office

Procédures/Modes opératoires

Pénibilité au travail

Animation d'équipe

Norme ISO 9001

Commerce international

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Plasturgie