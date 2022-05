Quentin BOUZIGUET

Bienvenue sur mon profil,



J’ai 27 ans et je suis originaire du Val d'Oise (Ermont). J'ai été embauché par la société Renault le 3 octobre 2016 après 2 ans de prestation dans le service essais d'endurance des sous-systèmes châssis. Ma société de prestation était AKKA Technologie. J'occupe la fonction d'ingénieur 3M (méthodes d’essai, moyens d’essai, mesures), mon rôle se décompose en 3 tâches. La première est de valider la capacité des fournisseurs de Renault à réaliser des essais de validation en endurance selon les procédures Renault en effectuant des audits et des campagnes d'inter-corrélations. Ma seconde fonction est la création et la révision des procédures d'essai Renault. Enfin ma troisième fonction est la mise en place de campagnes dites métiers de compréhension ou d'amélioration des processus d'essais. Mes périmètres sont autour du chassis à savoir : les commandes pédaliers, le frein à main, les suspensions moteurs, l'échappement, les roues, les roulements de roues, le circuit de refroidissement, la suspension et la direction.



D'octobre 2010 à octobre 2013, j'étais étudiant dans l'école EI.CESI (école généraliste). J'ai eu la chance d'effectuer cette école en apprentissage pour l'entreprise PSA Peugeot Citroën à la Direction scientifique des Technologies Futures. En clair, mon service d'accueil était en charge de la recherche fondamental en mécanique des fluides de PSA.



De septembre 2010 à septembre 2009, j'effectuais une licence professionnelle gestion de la production spécialité métiers de la mesure, de l'instrumentation et du contrôle à l'IUT de Saint-Denis. Surement, l'intitulé de formation le plus long de France. Cette formation était aussi en Alternance. Celle-ci a été effectué chez Ginger CEBTP, une entreprise spécialisé dans l'ingénierie du bâtiment (concurrent direct du CSTB).



De septembre 2007 à juin 2009, je commençais les études supérieurs avec un DUT mesure Physique à l'IUT de Saint-Denis.



Score Toeic : 890 le 10/2016



Bonne visite et n'hésitez pas à me contacter par téléphone. Je suis facilement joignable.



Quentin BOUZIGUET



Mes compétences :

Mécanique des fluides

Humour

Acoustique

Aérodynamique

Mesure

Traitement d'images

traitement du signal

Maquettages

Electronique

Visual Basic for Applications

Pack office, Maitrise de lab-windows CVI (National