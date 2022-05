Quentin BRACQUEMONT

Expérience commerciale en grande consommation depuis le point de vente jusqu'aux centrales nationales sur les leviers Assortiments, Merchandising, Prix et Promotion.

Très bonne connaissance des ventes via une expérience terrain significative et concluante ainsi qu'une expérience des ventes au niveau siège.

Orienté résultats, prenant des initiatives je souhaite évoluer vers des postes de management d'équipes commerciales ou de négociation grand compte.

Ma curiosité m'a amené à découvrir le secteur industriel dans lequel j'occupe le poste de Chef des ventes.









Mes compétences :

Agroalimentaire

vente

Développement commercial

négociation

Smart

Marketing

grande consommation

grande distribution

Category Management

Merchandising

Management

Communication