Edouard BARKHAUSEN

Conseils, formations et gestion de projets en développement commercial agricole et agroalimentaire.



Ingénieur agronome de formation et fort de 6 ans d'expériences chez Nestlé dans des fonctions logistiques, commerciales et marketing, j'accompagne les producteurs, transformateurs et distributeurs locaux dans leur développement en actionnant les leviers de croissance :

-PRODUITS: Marque, gamme et portefeuille produits

-PLACE: Circuits de distributions et le merchandising

-PRIX: Tarifs, négociation et relations commerciales

-PROMO: Communication & animations commerciales



Ce projet a pour but de remettre au centre de la consommation le rapport qualité-prix et d'améliorer la juste rémunération des producteurs dans une mission de développement territorial durable: environnemental, économique et social.



Mes compétences :

Responsable

Marketing

Agronomie

Logistique

Supply chain

Gestion de projet

Commerce

Grande distribution