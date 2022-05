Quentin BROCHOT

Et si Apside devenait votre futur employeur?



ESN atypique par son histoire et son fonctionnement, Apside trouve son succès dans la place qu’elle accorde à ses collaborateurs, ses valeurs, et sa projection à long terme.

Intégrer Apside, c’est bénéficier d’une gestion RH personnalisée :

• Un management de proximité : suivis de mission réguliers, entretiens de carrière bi-annuels,

• Des réunions d’agence trimestrielles, soirée de fin d’année,

• Une gestion de carrière adaptée : formations techniques, fonctionnelles, linguistiques, en interne ou externe, cellules d’experts, conférences…

Dirigée par son président fondateur Michel KLAR, Apside bénéficie d’une excellente santé financière de par son indépendance et sa culture d’entreprise.

Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière ? Ne cherchez plus, faites partie des collaborateurs qui rejoindrons Apside en 2017 !



Actuellement, nous recherchons:

- Technicien Supervision

- Administrateur Système

- Administrateur Réseau et Sécurité

- Administrateur SGBD (DBA)

- Ingénieur de production

- Ingénieur Système

- Ingénieur réseau et sécurité

- Architecte / Expert technique



Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :

9 rue matabiau

31000 Toulouse

06 04 65 76 53

brochot@apside.fr



